Jedna z najvýraznejších ženských poetiek Mila Haugová jubiluje

Na archívnej snímke poetka Mila Haugová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: http://www.litcentrum.sk



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovenská poetka a prekladateľka Mila Haugová, autorka mnohých básnických zbierok bude mať v stredu 14. júna 75 rokov.Haugová patrí medzi výrazné talenty ženskej poézie. Jej verše sú zamyslením nad bolesťou, utrpením, neustálym hľadaním lásky. Inšpiruje sa osudmi žien, vzťahom ženy a muža, matky a dcéry. Je nielen najprekladanejšou slovenskou poetkou v zahraničí, ale aj najplodnejšou súčasnou poetkou. Od roku 1980 jej vyšlo viac ako 20 básnických kníh, ako napríklad Hrdzavá hlina, Premenlivý povrch, Možná neha, Praláska, Dáma s jednorožcom, Krídlatá žena, Atlas piesku, Biele rukopisy alebo Srna pozerajúca na Polárku.V roku 2008 udelili Haugovej Cenu Klubu nezávislých spisovateľov za básnickú zbierku Miznutie anjelov. Prémiou Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu ju ocenili v rokoch 2005, 2007 a 2009. Cenu Dominika Tatarku za rok 2013 jej udelili za dve knihy: básnickú zbierku Tvrdé drevo detstva a knihu rozhovorov Cetonia aurata.Mila Haugová sa narodila 14. júna 1942 v maďarskej Budapešti. V detstve sa s rodičmi sťahovala na rozličné miesta Slovenska (Vráble, Nitra, Breziny, Zlaté Moravce, Levice). Jej otec bol v rokoch 1951–1953 uväznený z politických dôvodov. Absolvovala Vysokú školu poľnohospodársku (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita) v Nitre. Pôsobila ako agronómka a ako stredoškolská učiteľka. Po okupácii Československej socialistickej republiky (ČSSR) vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 emigrovala do Kanady, odtiaľ sa však po roku vrátila. Bola redaktorkou literárneho časopisu Romboid (1986–1996). V roku 1996 absolvovala študijný pobyt v Spojených štátoch amerických (USA).Poézia Mily Haugovej prekročila hranice Slovenska. Jej básne boli preložené do viacerých svetových jazykov. O rozsiahly preklad jej veršov do francúzštiny sa postarala Sabine Bollacková. Kniha vyšla v roku 2001 parížskom vydavateľstve Caracteres pod názvom Gradiva.Prekladaniu poézie svojich zahraničných kolegov sa venuje aj Haugová. Jeden z jej posledných prekladov je poézia amerického básnika Jamesa Wrighta, ktorá vyšla v roku 2016 pod názvom Červenokrídly drozd.V roku 2013 vyšiel zborník Proglas, preklady a básnické interpretácie. Svoj príspevok v ňom poňala Haugová takmer ako básnický palimpsest. V auguste 2015 sa v košickom Dóme sv. Alžbety uskutočnil koncert diel avantgardného slovenského skladateľa Romana Bergera. Súčasťou koncertu bola prezentácia Haugovej tvorby, ktorá osobne predstavila aj nové texty venované životnému jubileu skladateľa Bergera.Literárno-vedná monografia pod názvom Mila Haugová, ktorej autorkou bola Stanislava Chrobáková Repar, získala Cenu Obce spisovateľov Slovenska za najlepšiu knihu roku 2002.Haugovej poéziu použila režisérka Katarína Kerekesová ako libreto k svojmu animovanému filmu Kamene (2012) a jej verše zhudobnila aj pesničkárka Zuzana Homolová.