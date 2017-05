Jedno z unesených dievčat z nigerijského Chiboku odmietlo prepustenie

Na nedatovanej videosnímke vydanej z 14. augusta 2016 vojak Boko Haram stojí pred skupinkou unesených nigérijských školáčok na neznámom mieste. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Abuja 10. mája (TASR) - Jedna zo školáčok internátnej školy v nigérijskom meste Chibok, unesených v roku 2014 islamistickou skupinou Boko Haram, mala príležitosť dostať sa v sobotu 6. mája na slobodu, ale zvolila si možnosť zostať s manželom. Informoval o tom v utorok hovorca nigérijského prezidenta Garba Šehu.Hovorca uviedol, že predstavitelia krajiny pôvodne vyjednávali prepustenie 83 dievčat, ale jedno vyhlásilo, že chce zostať.povedal Šehu pre tlačovú agentúru Associated Press (AP).Ostatné mladé ženy, zadržiavané viac ako tri roky, sa v súčasnosti nachádzajú v nigérijskom hlavnom meste Abuja pri vládnych predstaviteľoch, ktorí dohliadajú na ich opätovné zaradenie do spoločnosti.Vláda zverejnila zoznam mien dievčat a rodičia v meste Chibok, okolo 900 kilometrov severovýchodne od metropoly Abuja, sa pomaly dozvedajú, či sú ich dcéry medzi prepustenými.Dievčatá boli prepustené výmenou za piatich veliteľov Boko Haram, informoval vládny predstaviteľ v nedeľu 7. mája.Ani vláda ani hnutie Boko Haram, ktoré je napojené na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS), neposkytli podrobnosti o výmene.Prepustenie dievčat pomáhal vyjednať Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) spolu so švajčiarskou vládou.Dievčatá, ktoré ušli od Boko Haram krátko po hromadnom únose v roku 2014, povedali, že niektoré ich spolužiačky zomreli na choroby. Ďalšie nechceli prísť späť domov, pretože ich únoscovia zradikalizovali.Obhajcovia ľudských práv majú tiež obavy, že niektoré dievčatá využili militanti z Boko Haram na podniknutie samovražedných bombových útokov, keďže hnutie vedie už osem rokov povstanie proti vláde.Povstanie si vyžiadalo tisíce ľudských životov a približne 1,6 milióna obyvateľov bolo vyhnaných z domovov. Avšak až hromadný únos 276 školáčok v apríli 2014 spôsobil vo svete zdesenie a islamistické hnutie sa tak dostalo do pozornosti svetovej verejnosti.Prvú skupinu 21 školáčok z Chiboku prepustili vlani v októbri. Sú v starostlivosti štátu, ktorý im poskytuje lekárske služby, posttraumatické poradenstvo a rehabilitáciu. Organizácie na ochranu ľudských práv kritizovali rozhodnutie najprv dievčatá zadržiavať vo väzbe v Abuji.Vyše desať dievčat z Chiboku je stále nezvestných.Skupina odborníkov na ľudské práva z OSN vyzvala Nigériu a medzinárodné spoločenstvo, aby nezabúdali na obete únosu ešte stále zadržiavané hnutím Boko Haram a aby pracovali na ich prepustení.