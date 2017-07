Jednoeurové akciovky môžu byť vhodné pre start-upy. Vzniklo ich 30

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júla (TASR) - Obchodný register (OR) Slovenskej republiky v 1. polroku 2017 zapísal na všetkých registrových súdoch tri desiatky jednoduchých spoločností na akcie (JSA). "spresnil pre TASR hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.Možnosť založiť si jednoduchú spoločnosť na akcie, tzv. jednoeurovú akciovku, majú podnikatelia v SR od začiatku roka 2017. MS SR očakáva, že by mohla byť ideálnou formou pre tzv. start-up projekty. Jedným z jej hlavných výhod pre malých a stredných podnikateľov je, že ju možno založiť s akýmkoľvek predmetom činnosti a so základným imaním od jedného eura.JSA možno zaradiť medzi akciovú spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), vysvetlil Bubla. Vlastnícka štruktúra bude rovnako transparentná ako v prípade s.r.o., nebude verejnosti neprístupná ako štruktúry akciových spoločností. Spoločnosť musí viesť register akcionárov. Údaje zapísané v registri akcionárov budú s výnimkou rodného čísla a dátumu narodenia akcionára verejne dostupné.JSA môže založiť jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb. Z hľadiska organizačnej štruktúry je tvorená rovnakými orgánmi ako klasická akciová spoločnosť. Bude tu teda valné zhromaždenie či predstavenstvo. Dozorná rada tu však bude len fakultatívna, ozrejmil hovorca MS. Špecifickým inštitútom pre JSA sú akcie pre zamestnancov a iné fyzické osoby vykonávajúce činnosť pre spoločnosť. Za porušenie svojich záväzkov bude JSA zodpovedať celým svojím majetkom, akcionár za záväzky spoločnosti ručiť nebude.