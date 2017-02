Jednokolové voľby do VÚC zvýšia Kotlebove šance, myslí si KDH

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. februára (TASR) - Vládna koalícia schválením jednokolovej voľby predsedov vyšších územných celkov (VÚC) preberá zodpovednosť za zvýšenie šance na znovuzvolenie súčasného šéfa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Mariana Kotlebu. V reakcii na dnes schválené zrušenie druhého kola volieb predsedov krajov to uviedlo mimoparlamentné KDH.povedal podpredseda KDH Pavol Zajac. Podľa neho si vládna koalícia chce zrušením druhého kola posilniť svoje postavenie vo väčšine krajov. Zároveň tak podľa Zajaca zvyšuje možnosť opätovného zvolenia Kotlebu za predsedu BBSK.Národná rada SR dnes schválila zmenu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, čím zrušila druhé kolo volieb predsedov krajov. Po novom tak budeme šéfov VÚC voliť iba v jednom kole.Zmeny presadili koaliční poslanci. Jednokolovú voľbu predsedov krajov odôvodnili praktickými skúsenosťami, ktoré podľa nich ukázali, že voliči chodia voliť skôr v prvom kole.vysvetlili navrhovatelia.Zmena by mala podľa nich priniesť úspory. Pripomínajú, že vo voľbách v roku 2013 sa druhé kolo konalo v piatich samosprávnych krajoch. Ak by sa druhé kolo volieb v tomto čase nekonalo, ušetrilo by sa podľa koalície približne 2,4 milióna eur.