Jednorazový štátny sviatok výročia vzniku ČSR tripartita nepodporila

Bratislava 21. mája (TASR) – Jednorazový štátny sviatok, ktorý súvisí so stým výročím vzniku Československej republiky, tripartita nepodporila. Zamestnávatelia majú obavu, že by sa takéto sviatky mohli uzákoňovať aj v budúcnosti, pričom upozornili na to, že Slovensko má štátnych sviatkov priveľa. Tento bod tak pokračuje na ďalšie legislatívne konanie s rozporom. Skonštatovali to v pondelok po rokovaní na Úrade vlády SR sociálni partneri.V tejto otázke sa nedosiahlo jednomyseľné prijatie.priblížil minister práce Ján Richter (Smer-SD). Podporu tomuto návrhu deklaroval 1. viceprezident Združenia miest a obcí (ZMOS) Jozef Dvonč.Zamestnávatelia sa obávajú, že jednorazové sviatky by sa mohli uzákoňovať aj v budúcnosti.domnieva sa 1. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský.Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR podľa viceprezidenta Rastislava Machunku dlhodobo komunikuje zníženie počtu štátnych sviatkov na Slovensku o dva, aby sa tak SR dostala na úroveň priemeru Európskej únie (EÚ).vyčíslil Machunka s tým, že od 1. mája došlo aj ku zvýšeniu nákladov na financovanie práce počas štátnych sviatkov.