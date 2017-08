Jednotka A. Radwaňská postúpila do semifinále turnaja v New Yorku

dvojhra - štvrťfinále:

Agnieszka Radwaňská (1-Poľ.)) - Šuaj Pcheng (8-Čína) 7:5, 6:3



New Haven 25. augusta (TASR) - Najvyššie nasadená poľská tenistka Agnieszka Radwaňská postúpila do semifinále turnaja WTA v New Haven, keď si vo štvrťfinále poradila s osmičkou turnaja Číňankou Šuaj Pcheng 7:5 a 6:3.