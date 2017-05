Jednotky Islamského štátu zaútočili na dediny v strednej Sýrii

Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 18. mája (TASR) - Jednotky džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) podnikli dnes v strednej časti Sýrie útok na pozície sýrskej armády, informovala agentúra AP.Útok sa odohral v blízkosti diaľnice, ktorá spája hlavné mesto Damask so severosýrskym Aleppom. Došlo k nemu v čase, keď vládne sily v iných častiach Sýrie pokračujú v ofenzíve proti islamistickým extrémistom.Sýrska štátna tlačová agentúra SANA informovala, že vládne jednotky a ich spojenci odrazili útok IS, ktorého terčom boli vládnymi silami kontrolované dediny v provincii Hamá.V Británii sídliace Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo, že IS sa počas svojej operácie zmocnil viacerých postavení sýrskej armády v oblasti a zabil deviatich vojakov.SOHR dodalo, že armáda podnikla proti IS protiútok, ktorý sa uskutočnil za podpory letectva.Podľa sýrskej štátnej televízie IS ostreľoval aj neďaleké mesto Salámíja. Zranené boli pritom dve osoby.Tlačová agentúra Amák, napojená na IS, potvrdila informácie o prebiehajúcom útoku, pričom však neuviedla žiadne bližšie detaily.