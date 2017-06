Jednotky, ktoré začali ofenzívu na Rakku, vstúpili do východnej štvrte

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 7. júna (TASR) - Arabsko-kurdské jednotky v Sýrii podporované Spojenými štátmi, ktoré začali vojenskú operáciu zameranú na opätovné dobytie mesta Rakka od extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), vstúpili v utorok do štvrte na východnom okraji tohto faktického hlavného mesta IS.Oficiálna hovorkyňa operácie Džíhán Šajch Ahmadová spresnila pre tlačovú agentúru DPA, že jednotky vošli do štvrte Mušajlib.dodala hovorkyňa.Kurdské zdroje takisto potvrdili, že Sýrske demokratické sily (SDF) vedú boje s Islamským štátom na západnom okraji Rakky.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), monitorujúca konflikt v krajine, uviedla agentúre DPA už skôr, že v rukách SDF je teraz vyše polovica štvrte Mušajlib.SOHR dodalo, že bojovníci SDF obsadili budovy a kontrolné stanovište vo štvrti, ktoré mali dovtedy pod kontrolou militanti z IS.vysvetlil šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán.Boje prebiehajú aj pri vojenskej základni nachádzajúcej sa severne od mesta, uviedlo SOHR.V utorok už skôr predstaviteľ SDF - koalície sýrskych Kurdov a Arabov podporovanej Američanmi - oznámil, že aliancia začala "veľkú bitku na oslobodenie" Rakky. Táto bitka je vyústením niekoľko mesiacov trvajúcej vojenskej operácie, ktorá sa začala v oblastiach okolo Rakky.povedal na tlačovej konferencii na okraji Rakky hovorca SDF a brigádny generál Talál Silu.Brigádny generál vyzval obyvateľov mesta, aby podporovali sily SDF a pomáhali im "splniť misiu". Islamský štát ovláda Rakku od roku 2014.Zároveň postúpili v utorok bližšie k mestu aj vojaci sýrskeho režimu a ich spojenci z libanonského hnutia Hizballáh - dostali sa k hranici provincie Rakka, a to zo susednej provincie Aleppo, uviedlo SOHR.Armáda sýrskeho režimu, podporovaná náletmi Ruska, znovu dobyla od Islamského štátu dve dediny, ktoré sa nachádzajú v provincii Rakka.