Jednotky vedené Saudskou Arábiou obsadili letisko v meste Hudajda

Saná/Hudajda 16. júna (TASR) - Jednotky vedené Saudskou Arábiou obsadili medzinárodné letisko vo vzbúrencami ovládanom jemenskom prístavnom meste Hudajda, informuje agentúra AP.Armáda lojálna exilovej jemenskej vláde vo svojom vyhlásení v sobotu ráno uviedla, že sa v súčasnosti pokúšajú odstrániť míny, ktoré na letisku nechali šiitskí vzbúrenci húsíovia. Zdroje povstalcov stratu letiska v Hudajde bezprostredne nepotvrdili.Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE) a jemenské provládne zložky ofenzívu proti Iránom podporovaným húsíom v Hudajde začali v stredu ráno.Medzinárodné letisko sa nachádza na južnom okraji mesta Hudajda, ktoré má zhruba 600.000 obyvateľov, píše AP. Boje sa doposiaľ nepresunuli do centra mesta alebo do kľúčového prístavu.Medzinárodné humanitárne skupiny a OSN varovali, že boje v Hudajde by mohli ohroziť dovoz potravín. Prístav Hudajda, ktorý ovládajú povstalci, zohráva kľúčovú úlohu pri dodávke humanitárnych zásielok do Jemenu.Medzinárodná organizácia Human Rights Watch (HRW) ešte v piatok vyzvala Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN), aby varovala strany jemenského konfliktu, že ak neposkytnú civilistom prístup k potrebnej humanitárnej pomoci, budú na ne uvalené sankcie.Konflikt v Jemene trvá od roku 2014, keď šiitskí povstalci postúpili na juh a dobyli metropolu Saná, čo donútilo vládu medzinárodne uznávaného jemenského prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího ujsť a požiadať o vojenskú intervenciu susednú Saudskú Arábiu a štáty Perzského zálivu.Nálety spolu s pozemnými bojmi pripravili už o život tisíce civilistov a Jemen, najchudobnejšiu krajinu arabského sveta, dostali na pokraj hladomoru.