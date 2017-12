Jednotné Rusko podporí Putinovu kandidatúru na prezidenta

Ruský prezident Vladimir Putin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 23. decembra (TASR) - Strana Jednotné Rusko podporí prezidenta Vladimira Putina vo voľbách hlavy štátu vypísaných na 18. marca 2018. Vo svojom prejave na straníckom zjazde to v soboru povedal jej predseda, ruský premiér Dmitrij Medvedev.citovala Medvedeva agentúra Reuters. Krajina ako Rusko potrebuje podľa nehoMinulý týždeň Putin na koncoročnej tlačovej konferencii v Moskve uviedol, že do marcových volieb nepôjde ako stranícky kandidát. Počíta však s podporou politických síl, ktoré majú podobný názor na vývoj v krajine, ako aj so širokou podporou občanov.Putin je pri moci od roku 2000 striedavo ako prezident alebo predseda vlády. Ak by sa stal hlavou štátu štvrtýkrát, tento mandát bude šesťročný a na jeho konci bude mať Putin 72 rokov. Od 31. decembra 2007 do 30. mája 2012 bol Putin predsedom Jednotného Ruska, nestal sa však jeho členom.Putin sa Medvedevovi následne poďakoval za podporu a vo svojom vystúpení oznámil niekoľko cieľov, ktoré si stanovil do budúcnosti, ako sú vyšší hospodársky rast a lepšia zdravotná starostlivosť.povedal ruský prezident.Jednotné Rusko označil Putin za "veľkú zjednocujúcu silu krajiny". V prejave ďalej vyzval na obnovu Ruska, z ktorej boli zatiaľ položené len základy. Nezávislou kandidatúrou chce vyzdvihnúť svoju nestrannosť.Agentúra DPA pripomenula, že ako nezávislý kandidát bude musieť Putin nazbierať 300.000 podporných podpisov. Táto prekážka je pre opozičných kandidátov takmer neprekonateľná, ale s pomocou Jednotného Ruska by to pre neho nemal byť problém.Putinov najvýraznejší odporca, protikorupčný aktivista a opozičný politik Alexej Navaľnyj, vzhľadom na svoje odsúdenie za finančný podvod v týchto prezidentských voľbách nemôže kandidovať. Napriek tomu pokračuje v zakladaní volebných štábov v rôznych častiach Ruska a usporadúva zhromaždenia svojich prívržencov, aby aj takto vyvíjal nátlak na Kremeľ, aby mu umožnil kandidovať.x x xNa zjazde malej liberálnej strany Občianska iniciatíva bola za prezidentskú kandidátku oficiálne zvolená opozičná novinárka Xenija Sobčaková, ktorá svoju kandidatúru oznámila 18. októbra. Zároveň predstavila svoj program nazvaný "123 náročných krokov", ktorý je rozdelený na sekcie Domáca politika, Hospodársky rozvoj, Sociálna politika a Zahraničná politika. V jej prípade je potrebných len 100.000 podporných podpisov.x x xNestraník Pavel Grudinin, ktorý šéfuje úspešnému poľnohospodárskemu podniku, bude prezidentským kandidátom Komunistickej strana Ruskej federácie (KPRF), ktorá o tom rozhodla na sobotňajšom zjazde. Predseda KPRF Gennadij Ziuganov sa kandidatúry vzdal z pre svoj vek, keďže má už 74 rokov. Grudinin povedal, že súhlasí s programom strany. Jeho podnik na okraji Moskvy je jedným z najväčších producentov jahôd a iného ovocia v Rusku. Vzhľadom na to, že komunisti sú zastúpení v Štátnej dume, nemusí Grudinin zbierať žiadne podpisy.x x xV sobotu sa uskutočnili aj nominačné zjazdy ďalších strán. Strana malopodnikateľov nominovala do prezidentských volieb svojho predsedu Jurija Sidorova, za Monarchistickú stranu sa bude o hlasy voličov uchádzať jej zakladateľ Anton Bakov.