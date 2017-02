Jednou z najväčších atrakcií žiarskeho parku je minizoo

Na snímke sú mláďatá ovce kamerunskej a jedno mláďa ovce domácej, žiarska minizoo 16. januára 2016. Foto: FOTO TASR - Jana Vodnáková Foto: FOTO TASR - Jana Vodnáková

Na snímke je shetlandský poník v žiarskej minizoo 10. januára 2017. Foto: FOTO TASR - Jana Vodnáková Foto: FOTO TASR - Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 3. februára (TASR) - V bývalých záhradách žiarskeho biskupského kaštieľa, teda v dnešnom Parku Štefana Moysesa, sa ukrýva živý kútik s viacerými druhmi domácich či exotických zvierat. Minizoo, ako živý kútik miestni nazývajú, má mnoho priaznivcov a rodiny s deťmi ju navštevujú celoročne.Ako priblížil vedúci kancelárie primátora Martin Baláž minizoo vznikla v parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, už koncom 80. rokov minulého storočia. Potom bola roky v útlme, no a k myšlienke obnoviť ju sa vrátili približne pred piatimi rokmi. Mesto začalo do nej investovať, taktiež za zvýšil počet zvierat.V súčasnosti je minizoo jednou z najväčších atrakcií parku. "" podotkol Baláž.Aktuálne sú v živom kútiku viac ako tri desiatky zvierat. Nechýbajú medzi nimi zajace, pštrosy, kengury, ovce kamerunské a domáce, prasiatka, kozy, oslíky a najnovšie aj dva shetlandské poníky. Tie sem pribudli len pred pár týždňami z neďalekej obce Lovča. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú dva rybníky, v ktorých sa uhniezdilo množstvo kačíc a labutí.Kŕmenie zvierat je v minizoo oficiálne zakázané. V minulosti totiž niektorí návštevníci chovali zvieratá nevhodne, z čoho mali problémy a výnimkou nebol ani úhyn niektorých jedincov.V súčasnosti podľa Baláža mesto o žiadnych väčších investíciách do minizoo neuvažuje, počas roka pôjde o bežné prevádzkové náklady. "dodal s tým, že nejde o veľké náklady. Peter Jagoš, zástupca riaditeľa mestských Technických služieb, ktoré sa o minizoo starajú, pred časom uviedol, že v najbližšom čase ešte plánujú existujúce príbytky zvierat obložiť zrubovým drevom.