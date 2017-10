Jegliča umiestnil Novgorod na listinu voľných hráčov

Žiga Jeglič Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 2. októbra (TASR) - Hokejistu tímu Torpedo Nižnij Novgorod Žigu Jegliča v pondelok zaradili na listinu voľných hráčov. Ak po ňom do 48 hodín nesiahne žiadny klub v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), poputuje Jeglič do nižšej súťaže VHL do tímu HK Sarov. Informovala o tom oficiálna webová stránka Torpeda.Jeglič podpísal zmluvu s Novgorodom pred začiatkom aktuálnej sezóny, predtým pôsobil tri roky v Slovane Bratislava.