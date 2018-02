Jelšavský sociálny podnik by mal zamestnať päť až desať ľudí

Primátor Jelšavy Milan Kolesár Foto: TASR/Ján Siman Foto: TASR/Ján Siman

Jelšava 5. februára (TASR) – Päť až desať ľudí by malo nájsť prácu v pripravovanom sociálnom podniku v Jelšave v Revúckom okrese, ktorý bude zameraný na komunálne služby. Podľa primátora Milana Kolesára už síce v meste majú príspevkovú organizáciu Mestské služby, chcú však začať aj so špecifickejšími činnosťami.priblížil Kolesár. Ďalším zariadením by mal byť stroj na pretláčanie kanalizácie, ktorý v regióne podľa neho tiež chýba.dodal.Primátora však podľa vlastného vyjadrenia mrzí nízky počet miest, ktoré v podniku vzniknú.podotkol Kolesár s tým, že na Slovensku sú samosprávy limitované zákonom o štátnej pomoci.zakončil.