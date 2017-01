Jemenské vládne sily dobyli strategický prístav Muchá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saná 23. januára (TASR) - Spojenecké sily medzinárodne uznanej vlády Jemenu dnes dobyli od šiitských povstalcov strategický prístav Muchá na pobreží Červeného mora a prevzali nad ním kontrolu. Oznámil to brigádny generál Ahmad Sajf Jáfaí, ktorého sily vstúpili do mesta.Muchá patrí k najstarším prístavom v Jemene a je životne dôležitý pre povstalcov a ich spojencov, ktorí majú pod kontrolou metropolu Saná a väčšinu severu krajiny.Saudskou Arábiou vedená vojenská koalícia podporuje jemenského prezidenta Abda Mansúra Hádího a pokúša sa obnoviť jeho vládu.Cieľom útoku na prístavné mesto Muchá je obsadiť celé západné pobrežie vrátane prístavov Hudajda a Salíf, keďže sever krajiny je závislý od dovozu základných potravín a koaličné sily sa tiež domnievajú, že cez tieto prístavy prichádzajú do krajiny zbrane z Iránu.Ak by sa Hádího sily zmocnili prístavov, povstalci budú z väčšej časti odrezaní od sveta, pretože Saudskou Arábiou vedená koalícia presadia bezletovú zónu, v dôsledku čoho je letisko v Saná uzavreté.