Jennifer Lawrence a Jeremy Irons bývali v Grand Hoteli River Park

Foto: Best Hotel Properties a.s. Foto: Best Hotel Properties a.s.

Foto: Best Hotel Properties a.s. Foto: Best Hotel Properties a.s.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (OTS) -hovorí Branislav Kačkovič, riaditeľ hotelov Grand Hotel River Park, Bratislava a Sheraton Bratislava Hotel. Podľa jeho slov dosiahli oba hotely v uplynulých dňoch na Bratislavu výnimočný ukazovateľ, a to 100-% obsadenosť.Medzi najväčšie ubytované hviezdy patrila americká herečka Jennifer Lawrence, ktorá hrá vo filme hlavú postavu. V hoteli boli tiež ubytovaní herci Jeremy Irons, Joel Edgerton a aj režisér filmu Francis Lawrence.približuje detaily návštevy Peter Voros, hotelový concierge, patriaci do prestížnej asociácie svetových concierge Les Clefs d´Or. Podľa slov concierge, špeciálne vyškoleného na starostivosť o VIP hostí, bola skupina veľmi disciplinovaná – už o 5 hod. ráno odchádzali členovia štábu aj herci na miesto nakrúcania. Jeremy Irons ochutnal aj špeciality v reštaurácii RIVERBANK pripravené šéfkuchárom Jaroslavom Žídekom a jeho tímom. Jennifer Lawrence využívala skôr možnosť objednania si jedla na hotelovú izbu.Členovia filmového štábu prichádzali na Slovensko od 20. apríla a postupne aj odchádzali podľa jednotlivých úloh v štábe, ako sú kostyméri, produkční, herci a kameramani.V súvislosti so stretnutím predsedov parlamentov krajín EÚ boli v Grand Hoteli River Park ubytovaní napríklad predstavitelia Rakúska, Dánska, Nemecka a Luxemburgu. V ďalšom hoteli, ktorý manažuje hotelierska skupina Best Hotel Properties – Sheraton Bratislava Hotel, bolo ubytovaných 15 delegácií, napríklad z krajín ako Bulharsko, Cyprus a Fínsko. Oba hotely zaznamenali v danom čase 100-% obsadenosť izieb.