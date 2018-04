Jerevan zachvátili protesty proti kandidatúre exprezidenta na premiéra

Na snímke Armen Sarkisjan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jerevan 16. apríla (TASR) - Odporcovia vymenovania bývalého arménskeho prezidenta Serža Sarkisjana na post predsedu vlády zablokovali v pondelok ráno v Jerevane niekoľko kľúčových ciest. Informovala o tom agentúra Interfax.Navyzval v nedeľu opozičný poslanec Nikol Pašinjan, keď na svojich prívržencov apeloval, aby prehradili ulice, blokovali premávku na mostoch, narušili plynulosť dopravy v metre a vyberali si peniaze z bankových účtov.Podľa Interfaxu je v Jerevane od rána uzavretých niekoľko dôležitých dopravných tepien spájajúcich centrum mesta so sídliskami na jeho okraji. Na cestách sú odstavené autá bez vodičov so zapnutými výstražnými svetlami. Mnohí ľudia si políhali na cesty, aby bránili prejazdu vozidiel. Stoja aj prostriedky hromadnej verejnej dopravy.Polícia v tejto situácii zablokovala prístupy k budove parlamentu, kde má byť v pondelok oficiálne zverejnená Sarkisjanova kandidatúra na post predsedu vlády.O novom premiérovi sa bude hlasovať v utorok. Vzhľadom na to, že Arménsko sa pripravuje na prechod od prezidentského k parlamentnému systému, ktorý odobrili voliči v referende v roku 2015, v rukách premiéra bude sústredených oveľa viac právomocí než doteraz. Aj toto je jeden z argumentov kritikov, ktorí nesúhlasia so Sarkisjanovou kandidatúrou na funkciu predsedu vlády.Opozícia totiž tvrdí, že Serž Sarkisjan, ktorý už za prezidenta kandidovať nemohol, sám vyberal svojho nástupcu - Armena Sarkisjana. Podľa opozície Serž Sarkisjan vďaka tomu fakticky zostane naďalej pri moci. Bude sa pritom môcť spoliehať na podporu parlamentu, v ktorom má väčšinu jeho vládnuca Republikánska strana Arménska. Tá ho už označila za najlepšieho kandidáta na premiéra a v sobotu ho aj oficiálne podporila.O novom predsedovi vlády bude arménsky parlament hlasovať v utorok.