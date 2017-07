Jeruzalemskí moslimovia sa opäť modlili mimo Chrámovej hory

Pohľad na mostík pre chodcov vedúci k Chrámovej hore v Jeruzaleme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 22. júla (TASR) - Stovky Palestínčanov sa aj dnes večer modlili za hranicami Chrámovej hory, kam by mohli vstúpiť jedine za predpokladu, že by prešli cez rámové detektory kovov, ktoré dal pri vstupoch na posvätné miesto nainštalovať Izrael.Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré si podľa Izraela vynútil útok trojice Palestínčanov na príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek z piatka 14. júla.Palestínski Arabi v Jeruzaleme a na západnom brehu Jordánu však proti týmto opatreniam protestujú. Najnovšia vlna nepokojov si vyžiadala už šesť obetí na životoch.Agentúra AP uviedla, že dnešný deň v Jeruzaleme bol vcelku pokojný. Podvečer sa však konflikty medzi protestujúcimi Arabmi a izraelskou políciou obnovili.Palestínska samospráva okrem toho v piatok - na znak svojho nesúhlasu - oznámila pozastavenie, kým Izrael nezruší všetky svoje opatrenia voči palestínskemu ľudu, Jeruzalemu a najmä mešite al-Aksá a nebude ctiť status quo a právny štatút mešity al-Aksá." Palestínske vedenie tiež vyzvalo Izrael, aby v nedeľu odstránil detektory kovov na vstupoch do mešity a umožnil prístup moslimom k tomuto posvätnému miestu.