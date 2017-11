Jesenné práce na poliach prerušoval dážď a vietor

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) - Jesenné práce na poliach na celom Slovensku v 43. týždni prerušoval dážď a veterné počasie. Vietor kulminoval v závere týždňa, kedy sa na horách vyskytol už aj sneh. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.priblížila.V bratislavskom regióne (okresy Bratislava, Malacky, Pezinok) podľa Holéciovej poľnohospodári už skončili so zberom kukurice na siláž, kukurice na osivo, sóje, slnečnice a zemiakov.upozornila.Poľnohospodári z oblasti Trenčína podľa nej ukončili osev jačmeňa, raže a tritikale. Ostáva im osiať 25 % výmery pšenice.poznamenala.Na Kysuciach alebo v oblasti Zvolena či Humenného dokonca pre silný dážď podľa Holéciovej nemohli do terénu vstúpiť ani poľnohospodárske stroje." dodala hovorkyňa SPPK.