JetBlue a Delta Airways budú testovať biometrické palubné lístky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. júna (TASR) - Palubné lístky pri nástupe do lietadla by sa mohli stať historickým prežitkom. Americká letecká spoločnosť JetBlue Airways plánuje zaviesť ešte tento mesiac na niekoľkých letoch skúšobne pri vybavovaní cestujúcich rozpoznávanie tvárí a ďalšia letecká spoločnosť Delta Air Lines plánuje púšťať cestujúcich na palubu na základe odtlačkov prstov namiesto palubného lístka.Papierový palubný lístok už mnohí cestujúci vymenili za digitálny palubný lístok vo svojich mobiloch. Nové biometrické skúšobné programy by mohli odstrániť aj túto formu palubného lístka, keďže letecké spoločnosti hľadajú pohodlnejšie spôsoby vybavovania cestujúcich a vládne agentúry zasa možnosti, ako posilniť bezpečnostné opatrenia.JetBlue a americká colná a pohraničná ochrana budú testovať rozpoznanie tvárí cestujúcich pri nástupe na lety z Loganovho letiska v Bostone smerujúce na holandský ostrov Aruba pri pobreží Venezuely. Podľa agentúry AP budú na týchto letoch fotografovať "dobrovoľníkov" a ich snímky preveria v colnej databáze pasových a ďalších snímok. Preverení cestujúci dostanú signál z obrazovky nad kamerou, že môžu nastúpiť do lietadla.JetBlue uviedla, že bude spolupracovať s colnou a pasovou kontrolou ako vôbec prvá letecká spoločnosť pri testovaní biometrických údajov na identifikáciu cestujúcich pri nástupe do lietadla.Aerolínie Delta nedávno začali púšťať členov svojho vernostného programu na základe odtlačkov prstov do salónika tejto leteckej spoločnosti na Reaganovom letisku vo Washingtone. Nevyžadujú už od nich iný doklad totožnosti. Spoločnosť uviedla, že plánuje rozšíriť testovanie odtlačkov prstov aj na odovzdávanie batožiny na let a nástup do lietadla, informovala tlačová agentúra AP.JetBlue Airways je nízkonákladová letecká spoločnosť so sídlom v New Yorku. Prevádzkuje lety do vyše 85 destinácii v rámci Spojených štátov, ako aj na iné miesta v Severnej Amerike, Karibiku a Južnej Amerike.Delta Air Lines so sídlom v Atlante je jednou z najstarších a najväčších aerolínii. Prevádzkuje lety do viac ako 330 destinácii v 64 krajinách na šiestich kontinentoch.