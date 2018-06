Jete zdravo a napriek tomu vaše telo hladuje Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Bratislava 19. júna (OTS) - U mnohých ľudí je dôvodom celiakia, potravinová alergia, či laktózová intolerancia následkom ktorých má organizmus človeka problém dostatočne prijímať a vstrebávať živiny, vitamíny a minerály., “ hovorí, PhD., gastroenterologička z Bratislavy. „“ dodávaLaktózová intolerancia je ďalším rozšíreným problémom. Predpokladá sa, že vo veku nad 60 rokov postihuje až 40% populácie.“ dopĺňa MUDr. Krajčovičová.“ informuje MUDr. Krajčovičová. „Nie všetky doplnky výživy majú na obale a v zložení uvedenú informáciu, či obsahujú lepok. Pacienti sa v nich veľakrát nevedia zorientovať. „“ informujezo slovenskej farmaceutickej spoločnosti BIOMIN a.s. Cífer.Vápnik je základnou stavebnou zložkou kostí, rovnako zohráva dôležitú úlohu pri činnosti srdca, svalov, nervov a zrážaní krvi. Ak dôjde k poklesu hladiny vápnika v krvi, telo si ho dopĺňa z kostí. Kosti sú zásobárňou vápnika, odkiaľ si ho telo v prípade potreby odoberie. Ak vápnik dlhodobo chýba, kosti sa stávajú poróznejšími, krehkejšími a zvyšuje sa tak riziko zlomenín. Dôsledkom je OSTEOPORÓZA. Denná odporúčaná dávka vápnika závisí od veku, pohlavia a iných faktorov. Vyššiu dávku potrebujete ak ste tehotná, dojčíte či ste v menopauzálnom veku. Vápnik zohráva dôležitú úlohu aj pri hojení zlomenín, kedy dokáže celý proces tvorby novej kosti urýchliť.Pre človeka je najvhodnejší prírodný vápnik, ktorý má až o 30% lepšiu vstrebateľnosť. Na Slovensku máme slovenskú farmaceutickú firmu, ktorá vyrába prírodný vápnik unikátnou celosvetovo patentovanou technológiou z vaječných škrupín. „“ dopĺňa Dr. Juraj Vozár.Aby boli kosti pevné a odolné, potrebujeme základný stavebný materiál a tým je vápnik. Avšak len jeho samotné užívanie nestačí, bez vitamínu D3 sa vápnik vstrebáva menej efektívne. A na to aby sa vápnik dostal tam, kam treba, teda do kostí a zubov, je podľa najnovších medicínskych poznatkov potrebný vitamín K2. Starajte sa o svoje kosti správne, potrebujú správnu kombináciu vápnika, vitamínu D3 a vitamínu K2.