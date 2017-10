Jezídi obsadili Sindžár, Kurdi sa stiahli

Na snímke z videa irackí vojaci na vojenských vozidlách v oblasti Qatash smerujú do irackého Kirkúku, 290 km severne od Bagdadu 16. októbra 2017. Iracké pozemné sily dobyli dnes oblasť ležiacu neďaleko mesta Kirkúk, kde sa nachádzajú veľké ropné polia, ktoré doteraz ovládali kurdskí povstalci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 17. októbra (TASR) - Jezídska skupina Láliš pričlenená k šiitským Ľudovým mobilizačným silám (PMF) prevzala dnes plnú kontrolou nad mestom Sindžár na severozápade Iraku. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnych obyvateľov.Skupina Láliš obsadila celé toto jezídske mesto po tom, čo sa z neho stiahli kurdské oddiely péšmarga.Iracká federálna armáda a jej šiitské milície PMF, ktoré však Kurdi vnímajú ako nástroj iránskej politiky, vytlačili v pondelok kurdské sily z mesta Kirkúk a obsadili ropné polia, letisko a základňu, uviedla agentúra AP.Civilisti a federálne jednotky stiahli v Kirkúku kurdské vlajky. Na večerných oslavách v centre mesta viali iracké národné vlajky a vlajky turkménskej menšiny.Kurdský exguvernér provincie Kirkúk, ktorý odmietal opustiť úrad, hoci ho Bagdad pred niekoľkými týždňami zbavil funkcie, utiekol z Kirkúku do Arbílu - metropoly irackého autonómneho regiónu Kurdistan.K týmto udalostiam došlo po tom, čo Kurdi nedávno usporiadali sporné referendum o nezávislosti Kurdistanu. Iracká vláda ich vyzvala na odovzdanie správy nad Kirkúkom a celou rovnomennou provinciou bohatou na ropu.Ešte pred dvoma týždňami Kurdi a iracké sily spoločne bojovali proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), poznamenala AP.Kurdské oddiely získali kontrolu nad Kirkúkom v júni 2014 po tom, ako sa IS predtým zmocnil častí územia na severe Iraku, pričom nenarážal na žiaden odpor irackej armády.