Jim Paek povedie kórejských hokejistov až do roku 2021

Soul 14. júna (TASR) - Hokejovú reprezentáciu Kórejskej republiky povedie aj v nasledujúcom období Jim Paek. Päťdesiatjedenročný kouč, ktorý trénuje národný tím od roku 2014, sa podľa agentúry Yonhap dohodol so zväzom na novom trojročnom kontrakte.Paek sa ujal reprezentačného kormidla v júli 2014 a dokázal priviesť Kórejskú republiku z B-skupiny I. divízie až do najvyššej kategórie MS. Pri premiére medzi svetovou elitou v Dánsku však nezískali Kórejčania ani bod, vo svojej skupine skončili poslední a zostúpili do A-skupiny I. divízie. Po predĺžení zmluvy by mal Paek zostať vo funkcii až do júna 2021.Bývalý obranca pôsobil päť rokov v NHL, pričom s Pittsburghom dvakrát získal Stanleyho pohár (1991, 1992). Okrem Penguins obliekal v zámorskej profilige aj dresy Los Angeles Kings a Ottawy Senators.