Jiří Paroubek bol takmer štvrťstoročie kľúčovým politikom ČSSD

Olomouc/Bratislava 21. augusta (TASR) – Český politik, expremiér a bývalý predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Jiří Paroubek sa v pondelok dožíva 65 rokov.Rodák z Olomouca do šiestich rokov vyrastal u svojich starých rodičov. Pred nástupom na základnú školu sa odsťahoval za rodičmi do Prahy, kde jeho otec pracoval ako výrobný zástupca v spoločnosti Avia a matka ako vedúca kvetinárstva. Po absolvovaní štúdia základnej školy v Prahe, vyštudoval pražské malostranské Gymnázium Jana Nerudy. Po maturite pokračoval v štúdiu na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Prahe, kde absolvoval štúdium na Katedre služieb a cestovného ruchu. V roku 1976 získal titul inžinier a absolvoval základnú vojenskú službu.V roku 1977 začal Jiří Paroubek pracovať ako ekonóm najmä v podnikoch reštauračného stravovania. V podniku Restaurace a jídelny (RaJ), n.p. Praha pôsobil ako ekonóm, pričom mal na starosti analýzy, rozpočty a finančné plánovanie. Neskôr, do roku 1990 pôsobil ako zástupca riaditeľa RaJ v Prahe, v podniku Prefa Praha a Obuv Praha.Politicky sa Paroubek angažoval na začiatku normalizácie v roku 1970 členstvom v Československej strane socialistickej (ČSS), ktorá bola súčasťou Národného frontu (NF) Československa. Zastával v nej viaceré funkcie. V roku 1982 ho zvolili aj do ústredného výboru ČSS. Členom ČSS bol až do roku 1986.V novembri 1989 sa zapojil do obnovy Československej sociálnej demokracie (ČSSD). V roku 1990 sa ako jej ústredný tajomník podieľal na vytvorení celoštátnej organizačnej straníckej štruktúry. V rokoch 1990 až 1996 a 2001 až 2010 bol členom ústredného výboru ČSSD (po roku 1993 už Českej strany sociálnodemokratickej, ČSSD), v rokoch 1990 - 1991 a 2004 – 2010 bol členom predsedníctva ČSSD. V rokoch 2004 až 2005 pôsobil ako podpredseda ČSSD.V rámci svojho pôsobenia bol za ČSSD od 3. júna 2006 až do 28. augusta 2013 poslancom Poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky (PS PČR). Členom zastupiteľstva hlavného mesta Prahy bol od 24. novembra 1990 do 26. mája 2005, pričom v rokoch 1998 až 2004 pôsobil ako námestník primátora hlavného mesta Prahy pre oblasť financií. Z uvedenej funkcie odstúpil, keď ho 4. augusta 2004 vymenovali za ministra pre miestny rozvoj ČR vo vláde premiéra Stanislava Grossa. Post ministra zastával do 25. apríla 2005.Po predčasnom odchode Stanislava Grossa z postu premiéra vtedajší prezident Václav Klaus vymenoval 25. apríla 2005 Jiřího Paroubka za šiesteho predsedu vlády ČR, ktorým bol až do 4. septembra 2006. Grossa nahradil aj vo funkcii predsedu ČSSD, v ktorej pôsobil od 13. mája 2006 až do 6. júna 2010, keď po neúspešných parlamentných voľbách z postu predsedu ČSSD odstúpil.Na prelome septembra až októbra 2011, po 22 rokoch pôsobenia v ČSSD z nej Jiří Paroubek odišiel a 1. novembra 2011 založil novú ľavo-stredovú politickú stranu Národní socialisti – Ľavica 21. storočia, neskôr premenovanú na LEV 21 – Národní socialisti (LEV 21). Za uvedenú stranu ako jej predseda kandidoval v českých voľbách do Európskeho parlamentu (23. až 24. mája 2014), avšak neuspel, nakoľko jeho strana získala len 0,46 percent hlasov.Jiří Paroubek aj z dôvodu volebného neúspechu, ako aj v snahe venovať sa svojej rodine, podnikateľským aktivitám a akademickej činnosti, 30. novembra 2014 rezignoval na post predsedu LEV 21. V roku 2016 zo strany vystúpil.Napriek svojim plánom sa v polovici roka 2017 rozhodol opäť vrátiť do ČSSD. Podal si do strany prihlášku, čo sa nestretlo s pochopením bývalého predsedu strany Bohuslava Sobotku a ani volebného lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka. Nakoniec pražský výbor ČSSD jeho opätovné prijatie za člena strany 19. júna 2017 zamietol.Jiří Paroubek je druhý raz ženatý. S prvou manželkou Zuzanou Paroubkovou žil v rokoch 1979 až 2007. S Petrou Paroubkovou, ktorú si vzal za manželku 17. novembra 2007, momentálne nežije v spoločnej domácnosti.