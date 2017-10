Jobbik chce opäť navrhnúť zrušenie posúvania času v zime

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Budapešť 18. októbra (TASR) - Maďarská ultrapravicová strana Jobbik by po vlaňajšom neúspešnom pokuse chcela opäť v parlamente navrhnúť zrušenie posúvania času a zavedenie celoročného letného času (GMT+2) v Maďarsku. Pre denník Magyar Nemzet to dnes uviedol poslanec Jobbiku Lajos Kepli.Vlani v novembri návrh Jobbiku hospodársky výbor parlamentu jednohlasne schválil, avšak potom o ňom parlament po všeobecnej rozprave nerokoval, poslanci vládnej strany Fidesz návrh totiž zamietli.Podľa Jobbiku by zrušenie posúvania času a zavedenie celoročného letného času pomohlo poľnohospodárstvu a malo by aj viacero pozitívnych fyziologických vplyvov pre ľudí. Kepli vytkol Fideszu, že nekoná v súlade s vôľou ľudí, ktorých 80 percent takýto návrh podporuje.Systém úpravy merania času, pri ktorom sa v letných mesiacoch roka nepoužíva čas daný príslušným časovým pásmom, ale čas posunutý o jednu hodinu dopredu, používajú v Maďarsku od roku 1980.