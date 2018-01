Jobbik neuhradí pokutu za údajné nelegálne financovanie strany

Predseda Jobbiku Gábor Vona, archívna snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 9. januára (TASR) - Maďarská ultrapravicová opozičná strana Jobbik nie je ochotná uhradiť pokutu za údajne neoprávnenú finančnú podporu vo výške 331 miliónov forintov (1,05 milióna eur). Uviedol to v utorok v Budapešti predseda Jobbiku Gábor Vona, podľa ktorého ide o rozhodnutie predsedníctva strany, informovala agentúra MTI.Štátny kontrolný úrad (ÁSZ) vlani 6. decembra oznámil, že Jobbik musí zaplatiť pokutu za prijatie ilegálnej podpory. Výška pokuty za prijatie podpory v rozpore so zákonom o politických stranách by mohla dosiahnuť aj so zastavením poskytovania štátnej dotácie až dvojnásobok uvedenej sankcie.zdôraznil Vona, podľa ktorého ak sa tak nestane, potom bude možné skonštatovať, že v Maďarsku nastala diktatúra.Krok ÁSZ štyri mesiace pred parlamentnými voľbami vníma Vona ako bezprecedentný útok voči svojej strane. Premiéra Viktora Orbána opätovne označil za skorumpovaného tyrana, ktorý sa všetkými prostriedkami snaží zničiť najsilnejšiu opozičnú stranu, aby mohol vybudovať diktatúru.Spravodajca TASR Ladislav Vallach