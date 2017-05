Jobbik odmieta predĺženie vojenskej misie v Iraku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 23. mája (TASR) - Pokračovanie misie maďarských vojakov v Iraku je aj naďalej neisté, pretože chýba podpora zo strany opozície. Zaznelo to dnes na neverejnom rokovaní parlamentného výboru pre bezpečnosť a vnútro v Budapešti.Členovia výboru si vypočuli informácie vedenia rezortov obrany, diplomacie a armády o plnení úloh maďarských vojakov v medzinárodnej koalícii v boji proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS), informovala agentúra MTI.Predseda výboru z vládnej strany Fidesz Lajos Kósa na tlačovej konferencii po schôdzi výboru povedal, že opozičné strany nie sú jednotné v podpore návrhu predĺženia irackej misie.Podľa jeho slov predĺženie misie odmieta ultrapravicová strana Jobbik. S predstaviteľmi ďalších opozičných strán by však podľa Kósu bolo možné dosiahnuť dohodu. O príslušnom návrhu sa bude hlasovať 13. júna a na jeho schválenie je potrebná dvojtretinová väčšina.Misia príslušníkov maďarských ozbrojených síl v Iraku si doposiaľ vyžiadala náklady vo výške 6,5 miliardy forintov (21 miliónov eur). Na pokračovanie misie by bolo potrebných ďalších 3,2 miliardy forintov (10,4 milióna eur), informoval Kósa.Maďarskí vojaci by sa ani po predĺžení misie nezúčastňovali priamych bojov. Môže sa ale stať, že počas výcviku sa dostanú do bojovej situácie, pretože sa jedná o vojnovú zónu, dodal politik Fideszu.Opozičné strany Maďarská socialistická strana (MSZP) a Demokratická koalícia (DK) vyjadrili pochybnosti o dôveryhodnosti informácií, ktoré zazneli na schôdzi výboru.Socialisti nechápu, prečo sa teraz vláda ponáhľa presadiť pokračovanie misie. DK zas požaduje spresňujúce informácie o detailoch pripravovanej misie, na základe ktorých sa potom rozhodne o prípadnej podpore návrhu.Maďarsko sa k medzinárodnej koalícii proti IS pripojilo v roku 2015 na žiadosť USA. Pôvodný mandát pre kontingent s maximálnym počtom 150 vojakov, ktorý sa v období rotácií môže zvýšiť až na 300, vyprší 31. decembra 2017. Maďarská vláda predložila zákonodarnému zboru návrh na pokračovanie a rozšírenie tejto misie 26. apríla.