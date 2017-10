Jobbik podal žalobu, aby vysvitlo, či existuje Sorosov migračný plán

George Soros Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo



- aby v zmysle Sorosovho plánu prijala Európska únia na svoje územie, a teda aj do Maďarska, ročne celkom jeden milión prisťahovalcov



- aby boli zbúrané hraničné zábrany a otvorené hranice



- aby prisťahovalcov zo západnej Európy rozdelili na základe kvót do ostatných, teda aj východoeurópskych krajín.



- aby bola prisťahovalcom platená podpora



- aby boli trestaní za trestné činy miernejšie



- aby boli jazyk a kultúra európskych krajín potlačené do úzadia v záujme zrýchlenia integrácie prisťahovalcov



- aby krajiny, ktoré odmietajú prisťahovalectvo, boli tvrdo postihované.

Budapešť 12. októbra (TASR) - Maďarská ultrapravicová strana Jobbik podala žalobu na amerického finančníka Georgea Sorosa, aby tak zistila, či skutočne existuje Sorosov migračný plán, na ktorý sa odvoláva vláda premiéra Viktora Orbána. Podľa agentúry MTI o tom dnes informoval hovorca Jobbiku Ádám Mirkóczki.Ak podľa hovorcu polícia nenariadi vyšetrovanie, tak Orbán bude mať potvrdenie o tom, že jeho vládaMirkóczki pripomenul, že žaloba adresovaná šéfovi maďarskej polície Károlyovi Pappovi sa týka prípravy násilného pokusu ohrozenia ústavného poriadku, sprisahania, vlastizrady a vzbury.Hovorca Jobbiku v reakcii na novinársku otázku pripustil, že Soros hovoril o veciach, ktoré cituje Orbánova vláda, avšak dodal, že americký finančník mal súčasne aj protirečivé vyhlásenia, preto na základe nich nemožno konštatovať, že išlo o akýsi plán, ako to prezentuje maďarský kabinet.Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács 22. septembra povedal, že plán ráta v Európe s prijatím milióna migrantov ročne, pričom integrácia každého migranta by podľa tohto plánu mala byť podporená ročne 15.000 eurami.Kovács k dotazníku povedal, že kabinet chce touto formou získať mandát na presadzovanie maďarského postoja vo veľmi vážnych diskusiách o ilegálnej migrácii.