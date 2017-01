Jobbik sa v parlamentných voľbách 2018 nebude s nikým spájať

Šéf ultrapravicového Hnutia za lepšie Maďarsko-Jobbik Gábor Vona reční počas zhromaždenia pri príležitosti osláv štátneho sviatku 57. výročia protikomunistickej revolúcie z roku 1956 v Budapešti 23. októbra 2013. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Budapešť 16. januára (TASR) - Maďarská ultrapravicová opozičná strana Jobbik pred parlamentnými voľbami v roku 2018 nevstúpi do spojenectva s vládnou stranou Fidesz, ale ani s opozičnou Maďarskou socialistickou stranou alebo ďalšími ľavicovými a liberálnymi stranami. Vyplýva to z víkendového rozhodnutia Republikovej rady Jobbiku.Neistotu sympatizantov a členov Jobbiku prehlbuje skutočnosť, že predseda strany Gábor Vona otvorene oslovil ľavicových voličov, píše dnes denník Magyar Idők. Hovorca Jobbiku Péter Jakab tento víkend povedal, že jeho strana, dodáva denník.Vonu označil minulý týždeň jeden z bývalých vodcov zakázanej Maďarskej gardy Norbert Silip za karieristu a zradcu. Zdôraznil, že v Jobbiku je mnoho nespokojencov, ktorí nedokážu prijať, že predseda sa odklonil od pôvodných princípov. V Debrecíne proti Vonovi protestovalo cez víkend niekoľko extrémistov. Hovorca Jakab ich malý počet komentoval slovami, že je to potvrdením toho, že Jobbik ide dobrou cestou.