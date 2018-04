Jobbik v sobotu na protivládnej demonštrácii nevystúpi s prejavom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 17. apríla (TASR) - Na protivládnu demonštráciu avizovanú na sobotu na Kossuthovo námestie v Budapešti nedeleguje najväčšia parlamentná opozičná strana Jobbik žiadneho rečníka. Vyplýva to z vyhlásenia vydaného v utorok Jobbikom, ktorý vyzval aj ďalšie opozičné strany, aby si protestnú akciu iniciovanú občianskou sférou neprivlastnili a ponuku na prejav takisto odmietli.zdôrazňuje sa v dokumente zverejnenom spravodajským serverom ATV.hu. Jobbik podotkol, že by strana bola nerada, keby séria protestov stratila svoj občiansky charakter.Minulú sobotu prišlo pred maďarský parlament do 100.000 ľudí. Séria protestov bude podľa organizátorov pokračovať až dovtedy, kým vláda nezareaguje. Uviedol to v pondelok pre komerčnú televíziu ATV iniciátor protestného pochodu, študent masmediálnej komunikácie Örs Lányi.Najbližšie zhromaždenie bude túto sobotu, pričom svoju účasť avizovalo na Facebooku už vyše 50.000 Maďarov. Rečníci, ktorí na demonštrácii vystúpili, v rozhovore pre ATV ocenili, že sa podarilo zhromaždiť sympatizantov celého spektra opozičných strán, od Demokratickej koalície (DK) až po extrémnych pravičiarov, a že protest sa zaobišiel bez incidentov.Cieľom protestov bude dosiahnuť v prvom rade očistenie verejnoprávnych médií, čo by pomohlo tomu, aby ľudia mali jasnejší obraz o dianí v krajine. Potom by bolo potrebné zmeniť volebný systém, ktorý v terajšej podobe schválil vládny blok Fidesz-KDNP a ktorý vyhovuje iba jemu, a napokon by mohli prísť predčasné voľby, povedal Lányi.