Jobbik začne zbierať podpisy na podporu ´mzdovej únie´

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 25. mája (TASR) - Maďarská opozičná ultrapravicová strana Jobbik chce do roka pozbierať potrebné podpisy v rámci kampane tejto strany za "mzdovú úniu". V mestečku Gyöngyös v Hevešskej župe to dnes podľa agentúry MTI povedal predseda Jobbiku Gábor Vona.Predseda pripomenul, že Európska komisia 16. mája schválila občiansku iniciatívu na dosiahnutie mzdovej únie, ktorú podpísali 14. marca v Budapešti zástupcovia Maďarska, Chorvátska, Poľska, Slovenska, Rumunska, Bulharska, Lotyšska a Estónska.K tomu, aby sa EK zaoberala touto otázkou, je potrebné najmenej v siedmich členských krajinách pozbierať 750 podpisov na jedného poslanca danej krajiny, v prípade Maďarska je tak dolná hranica 17.250 podpisov.Vona dodal, že by chceli pozbierať viacnásobne vyšší počet podpisov, ktorých celkový počet aj s ostatnými krajinami by mal byť jeden milión.Jobbik usporiada v tejto súvislosti aj fóra a odborné konzultácie s odborármi i zamestnávateľmi. Predseda Jobbiku vlani 18. decembra avizoval, že začne bojovať za vyrovnanie miezd v Európe, pretože podľa jeho slov v uplynulých 13 rokoch v záujme toho neurobila žiadna maďarská vláda nič.