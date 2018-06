Johnny Depp, najslávnejší pirát z Karibiku, má 55 rokov

Johnny Depp, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Owensboro/Bratislava 9. júna (TASR) – Populárny herec Johnny Depp má na svojom konte množstvo cien, medzi inými: štyri People's Choice Award ako najobľúbenejší herec (2005, 2006, 2007 a 2008), jednu Screen Actors Guild Award z roku 2004 za stvárnenie kapitána Jacka Sparrowa v snímke Piráti Karibiku: Kliatba Čiernej perly. V sobotu 9. júna má Johnny Depp 55 rokov.Johnny Depp (celým menom John Christopher Depp II) sa narodil 9. júna 1963 v americkom meste Owensboro v štáte Kentucky do rodiny inžiniera a servírky. Kvôli práci otca sa rodina často sťahovala, bývala v amerických moteloch. Malý Johnny nechodil riadne do školy, od dvanástich rokov fajčil, stával sa častým účastníkom výtržností. Neodmietal ani alkohol a drogy. Na úplne iné chodníčky ho nasmerovala matka. Ako jeden z mnohých teenagerov dostal od mamy elektrickú gitaru a začal hrať. Hudba ho upútala a založil svoju kapelu.K filmu sa dostal náhodou. Zoznámil sa s hercom Nicolasom Cageom. Ten ho vzal na konkururz, na ktorom dostal Depp svoju prvú rolu v televíznom seriáli 21 Jump Street (1987). Úloha mladučkého policajta, ktorý sa v utajení pohybuje po stredných školách, divákov zaujala a v krátkom čase sa herec stal miláčikom amerického publika.V roku 1990 zažiaril vo fenomenálnom fantastickom príbehu Edward Scissorhands (Nožnicovoruký Edward). Fantastický príbeh výstrednej imaginácie režíroval Tim Burton. Okúzľujúca rozprávka o umelovytvorenom mladíkovi s ľudským srdcom a nožnicami namiesto prstov priniesla hercovi obrovské divácke sympatie.V čase, keď stretol svoju francúzsku múzu Vanessu Paradis, bol už uznávaným hercom s niekoľkými hereckými úlohami za sebou.Príležitosť nenechala na seba dlho čakať a herec sa podujal prijať ďalšiu rolu Lasse Hallströma v snímke What's Eating Gilbert Grape (Čo žerie Gilberta Grapea, 1993). Pre švédskeho režiséra stelesnil mladíka, túžiaceho uniknúť z dysfunkčnej rodiny, za ktorú nesie zodpovednosť. Po boku J. Deppa hral Leonardo DiCaprio jeho mentálne retardovaného bratra.Rok po Halströmovi prišla opäť skvelá príležitosť od Tima Burtona v snímke Ed Wood. Dead Man (Mŕtvy muž, 1995)Jima Jarmusche, Donnie Brasco (Krycie meno Donie Brasco, 1997) s Al Pacinom a Fear and Loathing in Las Vegas (Strach a hnus v Las Vegas, 1998) nekonvenčného Terry Gilliama neboli síce komerčnými hitmi, ale za pozornosť istotne stoja.Depp sa nakoniec odhodlal nielen hrať titulnú rolu, ale aj s pomocou brata napísať scenár a režírovať jeden z najdepresívnejších príbehov. V snímke The Brave predstavoval pôvodného obyvateľa Ameriky, alkoholika, ktorý sa rozhodol zomrieť. Režijný debut Deppa bol nominovaný na Zlatú Palmu v Cannes.Trblietavé vody Karibiku sa stali pre šarmantného darebáka - kapitána Jacka Sparrowa (Johnny Depp) nevyčerpateľným zdrojom tajomných a vzrušujúcich dobrodružstiev. Hlavná rola vo filme s názvom Piráti z Karibiku: Prekliatie Čiernej perly v réžii Gore Verbinskeho mu zabezpečila opätovnú slávu a uznanie. Kasový trhák zarobil v priebehu štyroch týždňov v USA 200 miliónov dolárov. Záujem divákov pritiahli nielen hlavné postavy, ale aj nové technológie a vizuálne efekty (použitých ich bolo okolo 600).Johnny Depp sa vo všeobecnosti teší nesmiernej popularite najmä u ženskej časti publika. Herec bol vyhlásený časopisom People za najsexi muža roku 2003, má svoju hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy a podľa médií je úspešný takmer v každej filmovej snímke.