Johnson: Nová vláda vráti Gambiu do Spoločenstva národov

Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Banjul 15. februára (TASR) - Gambia pod vedením novej vládnej garnitúry sa čoskoro vráti do Spoločenstva národov, vyhlásil v utorok britský minister zahraničných vecí Boris Johnson po tom, ako sa stretol s gambijským prezidentom Adamom Barrowom. Zároveň prisľúbil tejto západoafrickej krajine podporu Londýna.Barrow chce zvrátiť kroky, ktoré vykonal jeho predchodca Yahya Jammeh. Ten totiž vlani oznámil, že Gambia vystúpi z Medzinárodného trestného súdu (ICC) so sídlom v holandskom Haagu. V roku 2013 Jammeh jednostranne vyňal Gambiu aj zo Spoločenstva národov, 52-členného zoskupenia zväčša bývalých britských kolónií.vyhlásil Johnson po súkromnom stretnutí s Barrowom v gambijskom hlavnom meste Banjul.Schôdzka sa konala po tom, ako Jammeh, dlhoročný gambijský vodca, vo februári pod medzinárodným nátlakom ušiel do exilu. Jammeh čelí obvineniam, že za jeho vlády dochádzalo v krajine k mučeniu a väzneniu politických oponentov.Barrowova nová vláda sľubuje demokratické reformy, oslobodenie politických väzňov a zriadenie úradu na vyšetrovanie zločinov spáchaných bývalou vládou. Podľa Johnsona sa spolupráca bude týkať najmä vzdelávania, zdravotníctva a bezpečnosti. Obe krajiny budú, dodal šéf britskej diplomacie.Európska únia minulý týždeň avizovala poskytnutie 75 miliónov eur na rozvoj demokracie a hospodárskeho rozvoja Gambie. Okrem toho EÚ pripravuje aj ďalšiu pomoc v hodnote 150 miliónov eur, ktorú poskytne Gambii v strednodobom horizonte. Táto suma bude zameraná na budovanie administratívnych kapacít štátu a tvorbu nových pracovných miest.