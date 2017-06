Johnson poprel tvrdenia, že chce v kresle premiéra nahradiť Mayovú

Śéf britskej diplomacie Boris Johnson na bezpečnostnej konferencii v Mníchove, 17. februára 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Všetko o predčasných voľbách v Británii: Pozrite si výsledky, reakcie, analýzy

Londýn 11. júna (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson poprel dnes tvrdenia, podľa ktorých sa usiluje o zosadenie premiérky Theresy Mayovej po tom, čo Konzervatívna strana prišla vo štvrtkových predčasných voľbách o parlamentnú väčšinu. Informovala o tom agentúra AP.Johnson na Twitteri uviedol, že článok pod titulkomuverejnený nedeľníkom Mail on Sunday, jenapísal Johnson.Konzervatívna strana prišla o väčšinu v predčasných voľbách, ktoré vyhlásila Mayová, aby posilnila svoj mandát pred rokovaniami o vystúpení Británie z EÚ. Tie by sa mali začať 19. júna.Konzervatívci získali len 318 mandátov, čo je o 12 menej ako vo voľbách v roku 2015 a o osem menej, ako by potrebovali na dosiahnutie parlamentnej väčšiny. Druhá Labouristická strana prekonala očakávania a získala 262 mandátov.Bývalý minister financií George Osborne, ktorého Mayová vlani odvolala, sa o nej vyjadril, že je "chodiaca mŕtvola". Líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn dnes zasa pre BBC uviedol, že je pripravený zmerať si s konzervatívcami sily v nových voľbách.