Johnson varoval pred nekonečným a miernym brexitom

Na archívnej snímke Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 23. júna (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson varoval pred "miernym a nekonečne dlho trvajúcim" brexitom. Jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď odporcovia vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ v centre Londýna organizujú protestný pochod a žiadajú, aby o konečnej dohode o brexite mohla rozhodovať aj verejnosť, informuje spravodajská televízia Sky News.Pred druhým výročím referenda, v ktorom britskí voliči rozhodli o odchode svojej krajiny z EÚ, Johnson povedal, že verejnosť chce, aby politici v rokovaniach o brexite napredovali.povedal Johnson podľa britských novín The Sun.Ako informovala spravodajská televízia BBC, organizátori sobotňajších pochodov však žiadajú, aby o konečnej dohode o vystúpení Británie z EÚ mohla rozhodovať aj verejnosť v referende.Očakáva sa, že protestných demonštrácií sa zúčastnia desaťtisíce ľudí, ktorí tvrdia, že prišiel čas, aby do rokovaní o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ vstúpila aj verejnosť.Za vystúpenie Británie z EÚ v referende, ktoré sa konalo 23. júna 2016, hlasovalo 51,9 percenta britských voličov, kým za zotrvanie v bloku sa vyslovilo 48,1 percenta. Volebná účasť v tomto historickom referende dosiahla 72,1 percenta voličov.Spojené kráľovstvo by malo oficiálne z Európskej únie vystúpiť 29. marca 2019.