Johnson vyzval KĽDR, aby zmenila kurz v otázke jadrových zbraní

Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 23. októbra (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson vyzval v pondelok Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR), abya zapojila sa do diplomacie zameranej na vyriešenie krízy okolo jej jadrových ambícií. Povedal však, že americký prezident Donald Trump má pravdu, keď ponecháva otvorenú aj možnosť vojenskej akcie, uviedla tlačová agentúra AP.Johnson v prejave v Londýne uviedol, že Spojené štáty urobili správne, keď dali Pchjongjanguže sa nesnažia o zmenu severokórejského režimu ani o inváziu. Podľa britského ministra mal však Trump "vyslovene povinnosť pripraviť akýkoľvek krok", ktorým zachová bezpečie Ameriky a jej spojencov.Šéf britskej diplomacie vyhlásil, že historická dohoda o iránskom jadrovom programe z roku 2015 je dôkazom, že diplomacia môže byť účinná. Johnson je podľa svojich slov presvedčený, že táto dohoda vydrží aj napriek Trumpovmu nesúhlasu.Johnson vyzval aj na to, aby medzinárodné spoločenstvo viac pracovalo na brzdení šírenia jadrových zbraní, lebo inak je alternatívouTento brutálny debutový celovečerný film amerického režiséra Quentina Tarantina je o nevydarenej lúpeži diamantov - je síce naplánovaná do posledného detailu, ale skončí sa masakrom.