Jordánsko a Irak otvorili jediný priechod na spoločnej hranici

Na jordánsko-iránskej hranici. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Bagdad/Ammán 30. augusta (TASR) - Jordánsko a Irak dnes slávnostne otvorili po dvoch rokoch jediný priechod na ich spoločnej hranici. Na ceremónii sa zúčastnili ministri vnútra oboch štátov.Podľa agentúry AP ide o krok smerom k stabilizácii tejto oblasti zničenej extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS), ktorý zároveň umožní obnoviť tamojšiu obchodnú trasu.Irak priechod uzavrel v roku 2015 po tom, ako IS ovládol veľké časti jeho územia vrátane provincie Anbár. Militantov však odtiaľ postupne vytlačili iracké sily podporované Spojenými štátmi.Irackí predstavitelia vrátane guvernéra Anbáru Muhammada Halbúsího dnes uviedli, že nákladné autá môžu priechod teoreticky začať používať už vo štvrtok. Iracké sily budú podľa nich cestu strážiť až do irackého hlavného mesta Bagdad.Guvernér Anbáru však v tejto súvislosti priznal, že dohoda so súkromnou medzinárodnou spoločnosťou Olive Group, ktorá má dohliadnuť na bezpečnosť a modernizáciu tejto cesty, ešte nebola dokončená.Hraničný priechod, ktorý je v Iraku známy ako Turajbíl, leží na zhruba 900-kilometrovej obchodnej ceste spájajúcej jordánske hlavné mesto Ammán s irackým Bagdadom.Od jeho uzavretia poklesol vývoz Jordánska do Iraku o približne dve tretiny. Predtým predstavovali príjmy z exportu zhruba 1,17 miliardy eur ročne.