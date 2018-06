Jordánsko oznámilo, že nemôže prijať ďalších utečencov zo Sýrie

Útoky sýrskych vládnych síl a ich spojencov v oblasti Východná Ghúta ležiacej pri sýrskej metropole Damask, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ammán 25. júna (TASR) - Jordánsko v pondelok oznámilo, že neprijme Sýrčanov, ktorí sa snažia ujsť pred najnovšou ofenzívou sýrskych vládnych síl rozpútanou na juhu krajiny pri hraniciach s Jordánskom.Podľa agentúry AP jednotky verné sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi v rámci svojej najnovšej operácie postupujú hlbšie do vnútrozemia juhosýrskej provincie Dará. Ich pozemnú ofenzívu sprevádzajú nálety.V tejto situácii Spojené štáty opakovane varovali protivládnych sýrskych povstalcov v tomto regióne, aby neočakávali americkú podpornú intervenciu.Hovorkyňa jordánskej vlády okrem toho v pondelok oznámila, že vláda v Ammáne spolupracuje s USA a Ruskom, aby ochránila svoje štátne záujmy. Denník The Jordan Times v pondelkovom vydaní citoval jej vyjadrenie, v ktorom pripomenula, že Jordánsko už prijalo veľký počet sýrskych utečencov aPodľa AP v Jordánsku žije asi 660.000 registrovaných utečencov zo Sýrie. Odhaduje sa však, že pred prepuknutím vojny v Sýrii ušiel do Jordánska dvojnásobok tohto počtu Sýrčanov.Pred najnovšími bojmi svoje domovy v provincii Dará opustilo už vyše 12.000 ľudí, informovalo koncom minulého týždňa exilové Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Situácia na juhozápade Sýrie je predmetom strategického záujmu pre spojenca USA, Izrael, ktorý tento rok zintenzívnil útoky na iránske milície podporujúce Asada.Strata opozíciou ovládaných južných oblastí Sýrie by bola závažným úderom pre povstalcov. Mesto Dará totiž opozícia vníma ako kolísku povstania, ktoré sa začalo na jar 2011 pokojným protestným hnutím proti Asadovej autoritárskej vláde, následne sa však vyústilo do občianskej vojny.Asadovi sa v tomto roku podarilo opätovne dobyť posledné zostávajúce povstalecké enklávy neďaleko Damasku a mesta Homs, vrátane husto osídleného regiónu východná Ghúta.Mimo kontroly vlády však stále zostávajú rozsiahle územia. Okrem juhozápadu je povstalcami obsadený aj severozápad Sýrie, kým povstalecké skupiny podporované Tureckom majú pod kontrolou časti severnej pohraničnej oblasti. Štvrtina Sýrie východne od rieky Eufrat je zase pod kontrolou aliancie kurdských a arabských milícií podporovaných USA.