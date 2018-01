Jordánsko súhlasilo s dodávkami pomoci pre sýrskych utečencov

Ilustračné foto. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ammán 7. januára (TASR) - Jordánsko v nedeľu oznámilo, že vyhovelo žiadosti OSN a súhlasilo s dodávkou humanitárnej pomoci pre desaťtisíce sýrskych utečencov, ktorí uviazli v púštnej oblasti na hraniciach Jordánska so Sýriou. Informovala o tom agentúra AP.Hovorca jordánskeho ministerstva zahraničných vecí však spresnil, že táto humanitárna operácia bude jednorazová, pričom pomoc sa prepraví z jordánskeho územia do Sýrie za pomoci žeriavu. Hovorca nespresnil druh humanitárnej pomoci ani dátum, kedy by mohla byť prepravená na druhú stranu hranice.OSN sa zatiaľ k rozhodnutiu jordánskej vlády nevyjadrila.Podľa OSN v blízkosti hraničného priechodu Rukbán sa na sýrskej strane hraníc s Jordánskom zdržiava od 45.000 do 50.000 utečencov. Humanitárna situácia v tejto oblasti sa dramaticky zhoršila po samovražednom atentáte, ktorý sa tam odohral v júni roku 2016. Páchateľom útoku bola džihádistická organizácia Islamský štát a jeho terčom bola jordánska armáda, ktorá pri ňom prišla o sedem svojich vojakov.V reakcii na atentát Jordánsko uzavrelo svoju hranicu so Sýriou. Celú oblasť označilo za vojenskú zónu a dočasne zakázalo prevoz akejkoľvek pomoci do utečeneckých táborov na druhej strane spoločnej hranice so Sýriou.Vlani v októbri Ammán dokonca vyzval, aby všetka pomoc určená pre sýrskych utečencov prichádzala do pohraničia s Jordánskom cez územie Sýrie. Na základe tejto požiadavky vypracovala OSN svoj plán dodávok humanitárnej pomoci pre utečencov v jordánsko-sýrskom pohraničí z územia Sýrie.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov registruje v Jordánsku viac ako 650.000 utečencov zo Sýrie, jordánske úrady však odhadujú, že sýrskych utečencov je v krajine viac ako milión.