Jordánsky kráľ kritizoval Izraela po incidente na veľvyslanectve

Ammán 27. júla (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. vyčítal dnes Izraelu "neprijateľné a provokatívne správanie" v súvislosti s násilným incidentom na izraelskom veľvyslanectve v Ammáne, ktorý si cez víkend vyžiadal životy dvoch Jordáncov.Podľa vyjadrenia monarchu pred vysokopostavenými predstaviteľmi musí izraelský premiér Benjamin Netanjahu podniknúť právne kroky, ktoré ". Zároveň upozornil, že uvedený incident bude mať "priamy vplyv na povahu" izraelsko-jordánskych vzťahov.Príslušník izraelskej ochranky na veľvyslanectve v Ammáne v nedeľu zastrelil mladého Jordánca, ktorý na neho údajne zaútočil skrutkovačom, keď v priestoroch zastupiteľského úradu montoval nábytok. Izraelčan postrelil aj ďalšieho muža, ktorý neskôr podľahol zraneniam v nemocnici.Izrael trvá na tom, že ochrankár konal v sebaobrane, zatiaľ čo Jordánsko požaduje túto udalosť prešetriť. Pracovníci veľvyslanectva vrátane muža, ktorý strieľal, medzitým v pondelok odcestovali do vlasti. Premiér Netanjahu ochrankára po návrate pochválil za to, že konal "pokojne".V Jordánsku, kde je mierová dohoda s Izraelom z roku 1994 stále hlboko nepopulárna, vyvolal najnovší incident pobúrenie. Jordánske médiá dnes uviedli, že pokiaľ spomínaný ochrankár nebude postavený pred súd, izraelským diplomatom nemusia umožniť návrat do Ammánu.Súčasná kríza nastala v období zvýšeného napätia medzi moslimami a židmi v súvislosti so spornými opatreniami Izraela v areáli jeruzalemskej Vznešenej svätyne, známej aj ako Chrámová hora. Jordánsko je moslimským správcom tohto posvätného miesta. Tisíce Jordáncov sa minulý piatok zúčastnili v Ammáne na protiizraelskom proteste.