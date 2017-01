Jordánsky kráľ pricestuje v pondelok na pracovnú návštevu USA

Jordánsky kráľ Abdalláh II. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ammán 27. januára (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. pricestuje v pondelok na pracovnú návštevu USA. Ako prvý arabský líder bude rokovať s novou americkou administratívou prezidenta Donalda Trumpa, oznámilo v noci nadnes jordánske veľvyslanectvo v Spojených štátoch.vyhlásila na Twitteri jordánska ambasáda vo Washingtone. Či sa kráľ stretne aj so samotným prezidentom Trumpom, nebolo bezprostredne jasné, informuje agentúra Reuters.Cesta Abdalláha II. do Spojených štátov prichádza v čase, keď sa Trump pripravuje na podpísanie dočasného zákazu vstupu pre všetkých utečencov, ako aj suspendovania víz pre obyvateľov Iraku, Iránu, Jemenu, Líbye, Somálska, Sudánu a Sýrie. Jordánsko čelí od začiatku sýrskeho konfliktu prílivu utečencov. Drvivá väčšina utečencov odporučených OSN do Spojených štátov pochádza z Egypta, Iraku, Jordánska, Libanonu a Turecka.Abdalláh II. zohráva kľúčovú úlohu v snahách OSN o vyjednanie mierovej dohody medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Jordánsko od vzniku židovského štátu v roku 1948 absorbovalo vlny palestínskych utečencov, ako aj ľudí utekajúcich pred občianskymi vojnami v Libanone a Iraku.Trump počas svojej predvolebnej kampane prisľúbil presťahovať americké veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema, čo vyvolalo pobúrenie Palestínčanov a ďalších, ktorí tvrdia, že takýto krok zmarí nádeje na mier.