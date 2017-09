Jose zosilnel nad Atlantickým oceánom na hurikán štvrtej kategórie

Hurikán, ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami 8. septembra (TASR) - Hurikán Jose, ktorý sa v tomto týždni sformoval v Atlantickom oceáne, dosiahol dnes silu štvrtej kategórie. Oznámilo to americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.Hurikán sprevádza vietor s maximálnou stálou rýchlosťou 240 kilometrov za hodinu, čím sa podľa NHC stal mimoriadne nebezpečným hurikánom druhej najvyššej kategórie. Dnes dopoludnia miestneho času smeroval rýchlosťou 26 kilometrov za hodinu na severozápad a v sobotu by sa mohol dostať do blízkosti Malých Antíl.Výstrahu pred hurikánom Jose vyhlásili na karibských ostrovoch, ktoré sa aktuálne spamätávajú zo škôd po prechode hurikánu Irma, dodáva agentúra AP.