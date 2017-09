Joshua bude obhajovať titul v Cardiffe proti Pulevovi

Na snímke britský boxer Anthony Joshua oslavuje tituly po tom, ako zdolal Ukrajinca Vladimira Klička a je novým majstrom sveta v ťažkej váhe organizácií WBA, IBF a IBO. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cardiff 5. septembra (TASR) - Vladimir Kličko ukončil aktívnu činnosť, britský profesionálny boxer Anthony Joshua tak bude obhajovať titul IBF v superťažkej hmotnostnej kategórii 28. októbra proti Kubratovi Pulevovi. Bulhar je prednostný vyzývateľ organizácie, súboj sa uskutoční na Principality Stadium vo waleskom Cardiffe.vyhlásil 36-ročný Pulev na svojom facebooku. Jedinú prehru v profesionálnej kariére utrpel v roku 2015 práve s mladším z bratskej dvojice Kličkovcov, odvtedy si pripísal päť úspechov za sebou.Joshua pokoril Ukrajinca v apríli a k opasku IBF pridal titul WBA. Prednostný vyzývateľ druhej menovanej verzie je Kubánec Luis Ortiz, ktorý by sa mal najskôr stretnúť so šampiónom WBC Deontayom Wilderom z USA. V zápase Joshua - Pulev by sa malo bojovať o oba opasky, v prípade Britovho triumfu by mal nasledovať duel s víťazom konfrontácie medzi Wilderom a Ortizom.