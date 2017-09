JOUROVÁ: Budúci rok chceme vyčistiť trh od potravín dvojakej kvality

Věra Jourová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Bratislava 26. septembra (TASR) - Význam spotrebiteľského summitu v Bratislave zameraného na dvojakú kvalitu potravín (13.10.) dnes viackrát spomenula eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová pri prezentácii usmernení k tomu, ako uplatňovať právo EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa v prípadoch dvojakej kvality výrobkov.Jourová v tejto súvislosti pripomenula, že Európska komisia (EK) chystá aj novú metodiku pre lepšie porovnávacie testovanie kvality potravín. Členské štáty sa budú môcť oprieť o spoločnú solídnu vedeckú základňu, čo odstráni sťažnosti výrobcov na nedôsledné testy. Eurokomisia na vypracovanie tejto metodiky poskytla Spoločnému výskumnému centru (JRC) milión eur. Sumou v rovnakej výške EK zabezpečí členským štátom aj financovanie štúdií či opatrení na presadzovania práva.Do súboru opatrení, ktoré komisárka predstavila, patrí aj dialóg s výrobcami a združeniami výrobcov, ktorí sa zaviazali, že v najbližších týždňoch vypracujú kódex správania.Jourová spresnila, že už v priebehu budúceho roka by vyvinutý tlak na výrobcov mal ukázať, ktoré potraviny dvojakej kvality sú na trhu, a donútiť výrobcov, aby ich prestali vyrábať a ponúkať. Podľa jej slov sú na trhu stovky tovarov dvojakej kvality.Pripomenula, že poskytnutie jasného právneho stanoviska, ktoré EK predstavila dnes, žiadali národné potravinárske inšpekcie. Práve od týchto úradov a s využitím nástrojov, ktoré majú, sa očakáva, že budú "šliapať na päty" výrobcom a predajcom potravín dvojakej kvality a prípadne ich sankcionovať.Na otázku, či by nebolo vhodnejšie prísť s novou legislatívou pre túto oblasť, Jourová priznala, že ak súčasný postup nebude stačiť, v hre sú aj návrhy nových zákonov, tie by však mohli začať platiť až niekedy v roku 2025. Pripomenula, že v otázke kvality nepotravinárskych výrobkov je už štyri roky zablokovaná smernica o bezpečnosti výrobkov, lebo sa na nej nevedia zhodnúť členské štáty. Podobný scenár by zrejme hrozil aj legislatíve adresne zameranej na dvojakú kvalitu potravín.Aj preto sa rozhodla záležitosť dvojakej kvality potravín, ktorá je známa už dlho, riešiť cez legislatívu na ochranu spotrebiteľov, čo doteraz nikto neurobil.vysvetlila doterajšiu situáciu.Komisárka naznačila, že určitý prelom vo vývoji situácie očakáva v októbri od spotrebiteľského summitu v Bratislave. Vyjadrila nádej, že na toto podujatie príde veľa účastníkov z viacerých krajín EÚ.vyhlásila Jourová.Komisárka priznala, že nechce používať výraz "bojkot" na výrobcov potravín, ktorí aj po usvedčujúcich testoch budú pokračovať v neférových praktikách, ale nezaváha pomenovať firmy, ktoré pod jednou značkou a vizuálnou podobou budú predávať produkty odlišnej kvality.uviedla v závere.