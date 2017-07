Jourová chce rokovať s výrobcami potravín a tovarov dvojakej kvality

Věra Jourová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. júla (TASR) - Treba použiť európske právo na to, aby sme poukázali, že používať dvojakú kvalitu potravín a tovarov pod jedným označením je neférové. Uviedla to eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v rámci dnešného zasadnutia Rady Európskej únie (EÚ) pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli, kde sa ministri členských krajín EÚ venovali aj tejto otázke.Jourová spresnila, že by malo byť možné odstraňovať praktiky používania dvojakej kvality výrobkov a sankcionovať tých, ktorí sa toho dopúšťajú, pričom hlavnú úlohu tu podľa nej majú mať národné orgány pre dohľad nad trhom.To však podľa nej neznamená, že Európska komisiaod tejto záležitosti. Eurokomisárka poďakovala za testy, ktoré uskutočnili príslušné orgány v Českej republike a ešte predtým na Slovensku, a dodala, že zrejme pribudnú aj výsledky podobných testov ďalších členských krajín.upozornila Jourová.Na otázku TASR, či si exekutíva EÚ uvedomujekrajín Vyšehradskej štvorky, ale aj Rumunska a Chorvátska, ktoré upozorňujú Brusel na túto záležitosť, komisárka priznala, že je vidieť, že sa najviac ozývajú práve tieto štáty.opísala situáciu Jourová.Komisárka upozornila, že už predstavila návrh legislatívy, aby národné orgány pre kontrolu potravín a na ochranu spotrebiteľov užšie medzi sebou spolupracovali a spájali cezhranične sily, aby mohli účinnejšie bojovať proti takýmto neférovým praktikám. Táto smernica je uža komisárka vyjadrila nádej, žebudú členské štáty EÚ ochotné ju podporiť.