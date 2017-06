Jourová: Členské štáty dnes zrejme odobria vznik európskej prokuratúry

Věra Jourová . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. júna (TASR) – Na zriadení úradu európskeho prokurátora (EPPO) by sa dnes mali dohodnúť ministri spravodlivosti členských štátov EÚ, povedala dnes eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. Ministri budú hovoriť aj o boji proti praniu špinavých peňazí a ochrane detských migrantov.uviedla Jourová.Podporiť vznik EPPO by mali dve desiatky štátov vrátane Slovenska. Založenie úradu nepodporujú všetky členské štáty, a tak vznikne v režime posilnenej spolupráce. To znamená, že bude mať pôsobnosť len v tých štátoch, ktoré ho schvália. EPPO bude mať právomoc stíhať podvody poškodzujúce finančné záujmy EÚ, napríklad veľké cezhraničné daňové podvody.Ministri spravodlivosti členských štátov dnes budú diskutovať o smernici na boj proti praniu špinavých peňazí, ochrane osobných údajov pri ich spracovaní inštitúciami EÚ a pravidlách firemných bankrotov.Popoludní sa k nim pridajú aj ministri vnútra, aby prebrali ochranu detských migrantov a trestnú justíciu v kybernetickom priestore.Slovensko na dnešnom zasadnutí Rady EÚ zastupujú ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a minister vnútra Robert Kaliňák.