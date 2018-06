Jourová: Dúfam, že sa v národnom programe odrazia skúsenosti z praxe

Na snímke eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľské otázky a rodovú rovnosť Věra Jourová počas tlačovej konferencie v Bratislave 8. júna 2018. Počas návštevy sa chce informovať o stave vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej a zistiť, aké opatrenia Slovensko prijalo pre lepšie začlenenie rómskych žiakov do slovenských škôl. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 8. júna (TASR) – Eurokomisárka Věra Jourová dúfa, že sa v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý v stredu (6.6.) predstavila vláde ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS), odrazia dobré skúsenosti z praxe. Chce, aby v ňom boli veci, ktoré majú veľký potenciál ho zlepšiť. Zároveň verí, že sa začne pracovať aj na zlepšení inklúzie rómskych žiakov v slovenských školách. Uviedla to v piatok na stretnutí s novinármi v Bratislave.povedala Jourová. Dúfa v pozitívne posuny smerom dopredu.dodala s tým, že ešte v piatok bude v tejto súvislosti telefonovať s ministerkou školstva.Jourová sa zaujímala aj o posuny vo vyšetrovaní vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Uviedla, že v tejto súvislosti nemôže dostať viac informácií ako verejnosť.povedala. Zároveň potvrdila, že stále sa pracuje s viacerými verziami, o ktorých je verejnosť informovaná.Jourová tvrdí, že nechce kritizovať prácu slovenských vyšetrovateľov, ktorí pracujú na objasňovaní tohto prípadu.povedala. Potvrdila, že sa bola pozrieť aj pri dome zosnulého páru vo Veľkej Mači.Cieľom dvojdňovej (7.-8.6.) návštevy eurokomisárky na Slovensku bolo i stretnutie s novým ministrom spravodlivosti SR Gáborom Gálom (Most-Híd). V piatok dopoludnia Jourová diskutovala so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom (Most-Híd), ako aj so zástupcami mimovládnych organizácií pôsobiacimi v oblasti začleňovania Rómov či s kolegami Jána Kuciaka.