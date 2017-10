JOUROVÁ: Dvojaká kvalita produktov je o dôvere občanov v spoločný trh

Na snímke sprava eurokomisárka pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov Věra Jourová, predseda vlády SR Robert Fico a predseda vlády ČR Bohuslav Sobotka počas rokovania na summite Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých 13. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) - Dvojaká kvalita potravín a tovarov sa týka dôvery občanov v spoločný trh EÚ. Uviedla to na dnešnom summite Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých v Bratislave Věra Jourová, eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu práv spotrebiteľov a rovnosť žien a mužov.zdôraznila Jourová.Testy dvojakej kvality produktov sa doteraz uskutočnili v ôsmich krajinách EÚ. Podľa Jourovej veľmi pomohli v tom, že sa dá konštatovať, že nejde o marginálny problém. "Je to aj pomerne silný alarm pre členské štáty, ktoré dlhú dobu hovorili, že je to problém dvoch - troch štátov v EÚ a nebudeme sa tým zaoberať," upozornila.Eurokomisárka pripomenula, že do 30. novembra majú vnútroštátne orgány členských krajín možnosť požiadať o grant na testovanie potravín.avizovala Jourová.Zároveň je podľa nej pri tomto probléme potrebné "vtiahnuť do hry" spotrebiteľa.opísala.Je preto podľa Jourovej potrebné, aby bol zo strany spotrebiteľov väčší tlak a vyššia náročnosť.doplnila eurokomisárka.