Jourová:Fico nemá dosť údajov,čo EK robí pri dvojakej kvalite potravín

Brusel 20. júla (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico zrejme nemá dostatok informácií o všetkom, čo v Európskej komisii (EK) robíme v otázke dvojakej kvality potravín. Uviedla to dnes pre TASR eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.Komisárka v reakcii na stredajšie vyhlásenie slovenského premiéra, podľa ktorého problém dvojakej kvality potravína ktorý tvrdí, že doterajšie opatrenia exekutívy EÚ nie sú dostatočné, uviedla, že sa ohradzuje voči takýmto výrokom.Jourová v telefonickom rozhovore pripomenula, že predseda EK Jean-Claude Juncker by mal 27. júla v Bruseli rokovať s Ficom práve o tejto záležitosti.povedala Jourová.Eurokomisárka nevie, či na sa týchto rokovaniach zúčastní, v stredu však na zasadnutí kolégia komisárov Junckerovi prisľúbila, že mu do stretnutia so slovenským premiérom poskytne všetky potrebné informácie, aby obe strany vedeli, čo všetko sa v tejto otázke v Bruseli robí.Jourová by do konca tohto roku chcela pripraviť plán, ktorý bude obsahovať úlohy tak pre eurokomisiu, ako aj pre členské štáty EÚ a národné obchodné inšpekcie.Spresnila, že v mene svojho úradu by chcela presadiť tri veci: vydať spresnenú interpretáciu toho, čo v tejto otázke ukladá európske právo, zostaviť skupinu národných inšpektorov, aby konali koordinovane a začať priame rozhovory s výrobcami a obchodnými reťazcami.Spresnená interpretácia práva je podľa nej dôležitá, lebo európska legislatíva tvrdí, že predávať dvojakú kvalitu tovarov pod rovnakou značkou je neférová obchodná praktika na spoločnom trhu. Tento spresnený výklad práva chce posunúť národným obchodným a potravinárskym inšpekciám, aby vedeli, podľa čoho sa bude postupovať.opísala situáciu Jourová. Na tento problém sa pozrela z pozície ochrankyne spotrebiteľov a zhodnotila aké má možnosti, aby sa vec pohla dopredu.Eurokomisárka zároveň tvrdí, že už dnes môžu kontrolné úrady z členských krajín, kde sa vyskytuje dvojaká kvalita tovarov, konať koordinovane a spoločne, chce im však v mene exekutívy EÚ s koordináciou tejto činnosti pomôcť, aby mohli cezhranične postupovať proti určitým výrobcom alebo predajcom.Do tretice sa Jourová zaviazala, že začne sama rokovať s výrobcami a obchodnými reťazcami. Prvé stretnutia ju čakajú už na budúci týždeň a budú to výrobcovia tých potravín, u ktorých testy potvrdili dvojakú kvalitu výrobkov.Komisárka Jourová si všimla aj vyjadrenie slovenského premiéra o možných, ktoré by obmedzili prísun európskych výrobkov na slovenský trh.konštatovala Jourová.