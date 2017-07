Jourová potvrdila znepokojenie Bruselu nad reformou súdnictva v Poľsku

Věra Jourová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. júla (TASR) - Česká eurokomisárka Věra Jourová potvrdila dnes v Bruseli znepokojenie Európskej komisie (EK) v súvislosti s plánovanou reformou poľského súdnictva.Podľa slov predstaviteľky ČR v EK, ktorej portfólio obsahuje spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti pohlaví, je pre celú Európsku úniu nevyhnutné, aby každý z členských štátov mal efektívnu nezávislú justíciu. Už teraz jestvuje značná nervozita európskej justície, že systém v jednom členskom štáte by mohol ovplyvniť vzájomné uznávanie rozhodnutí, dodala Jourová.Eurokomisárka potvrdila, že EK bude v stredu diskutovať o dôsledkoch pre Poľsko, a to vrátane možného konania pre porušenie záväzkov členskej krajiny alebo pokračovania právneho konania podľa článku 7 zmlúv EÚ.Jourová sa domnieva, že v budúcnosti by zachovanie právneho štátu malo byť podmienkou pre uvoľnenie prostriedkov Európskej únie. Je to podľa jej názoru potrebné, aby sa zabezpečilo napríklad trestné stíhanie korupčných káuz v súlade s princípmi právneho štátu. Česká eurokomisiárka však nepriamo dementovala skoršie jej pripisované výroky, keď zdôraznila, že nikdy nenavrhla krátiť finančné prostriedky Poľsku z už platného finančného rámca.Informoval o tom rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Ako vyplýva z obsahu pondelkového večerného televízneho vystúpenia poľskej premiérky Beaty Szydlovej, jej vládny kabinet nechce ani pod tlakom Bruselu, ani pod tlakom demonštrantov v uliciach poľských miest, ani v dôsledku vetovania dvoch zákonov reformy súdnictva prezidentom Andrzejom Dudom ustúpiť od plánovaných zmien v justícii.