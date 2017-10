Jourová si želá, aby Európsku prokuratúru podporovalo 25 krajín EÚ

Věra Jourová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 6. októbra (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO), ktorá bude vyšetrovať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Európskej únie a stíhať ich páchateľov, získava konečnú podobu. Uviedla to dnes v Bruseli komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.Komisárka ocenila, že poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok schválili vytvorenie EPPO, a prisľúbila, že na budúci týždeň urobí v rámci zasadnutia Rady EÚ pre spravodlivosť v Luxemeburgu (13.10.) všetko možné pre to, aby presvedčila aj tie krajiny Únie, ktoré zatiaľ so zapojením sa do mechanizmu posilnenej spolupráce váhajú.Podporu EPPO vyslovilo 20 členských štátov EÚ. Holandsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Švédsko váhajú, zatiaľ čo Británia, Dánsko a Írsko si vybojovali výnimku z tejto politiky.uviedla Jourová v rozhovore pre TASR.Podľa komisárky je postojom "váhavcov", že najskôr, čo im ona chce vyhovoriť a ubezpečiť ich, že EPPO nezasahuje do kompetencií národných prokurátorov. Ak by všetky krajiny rozmýšľali podobne, otázka Európskej prokuratúry by sa začala riešiť až niekedy v roku 2021, a vtedy už má naplno fungovať.Jourová chce váhajúce krajiny zároveň upozorniť, že tie, ktoré zostanú mimo EPPO, budú pod prísnejším dozorom Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).Jourová upozornila, že EPPO má zabrániť stratám európskeho rozpočtu, ku ktorým dochádza najmä pri štrukturálnych a poľnohospodárskych fondoch (okolo 500 miliónov eur ročne) a pri cezhraničných podvodoch s DPH (ročné straty okolo 50 miliárd eur). V tejto súvislosti pripomenula, že po roku 2020 a po vystúpení Británie z EÚ bude menej peňazí na kohéziu, ako aj pre poľnohospodárstvo a preto bude dôležité ustrážiť ich správne čerpanie.skonštatovala.Podľa komisárky nariadenie o EPPO vzniklo na základe návrhu "zdola", na žiadosť verejnosti. Spresnila, že všetky prieskumy eurokomisie aj debaty s ľuďmi mali jasný odkaz, že občania sa chcú cítiť v Európe bezpečne. Ak chceme zachovať otvorené naše hranice, cez ktoré prenikajú zločinci a zločinecké siete, musíme na túto skutočnosť reagovať, lebo národné prokuratúry nie sú vždy dosť silné, aby týmto hrozbám čelili.Na upozornenie, že v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) sa pridali k EPPO len Česko a Slovensko, Jourová uviedla, že ide o suverénne rozhodnutie členských krajín EÚ, zároveň však privítala, že Česi a Slováci toto nariadenie podporujú.zhodnotila situáciu komisárka. Dodala, že sa v tejto súvislosti pokúsi presvedčiť aj poľských a maďarských kolegov, aby sa k EPPO pridali.V presadzovaní agendy Európskej prokuratúry bolo vlani činné slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, keď EPPO mala podporu len 17 členských krajín. Jourová upozornila, že SR urobila veľký kus práce, keďže ministerka spravodlivosti SR musela čeliť obavám domáceho parlamentu a bolo veľa krajín, ktoré mali problémy s textom nariadenia. Hrozilo, že mechanizmus posilnenej spolupráce bude mať menej ako 15 krajín.opísala situáciu Jourová.Na budúci rok každá členská krajina zapojená do EPPO predloží kandidatúru troch prokurátorov, z ktorých medzinárodný panel vyberie po jednom z každej krajiny. Tí spolu s hlavným európskym prokurátorom budú sídliť v Luxemburgu.